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İstanbul’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada

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#Avcılar#Odun Yüklü Kamyon#Devrilme
İstanbul’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 13:30

Avcılar’da park ettiği yol kenarından hareket eden odun yüklü kamyon devrildi. Kamyonun taşıdığı odunlar ise yola savruldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay Firuzköy Mahallesi’ndeki Hasan Önal Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park edilen odun yüklü kamyon dün öğle saatlerinde hareket etti. Sürücü yolda ilerlemeye başladığı sırada, kamyon bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kamyonun kasasında bulunan odunlar ise yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen bir araç ya da yaya olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada

KASASINDAKİ ODUNLAR YOLA SAVRULDU

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Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yolda ilerlediği sırada devrildiği anlar görülüyor. Kamyon devrilirken kasada bulunan odunlar ise yola savruluyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan çekici yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldı. Ardından da odunlar kamyona yeniden yüklendi.

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#Avcılar#Odun Yüklü Kamyon#Devrilme

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