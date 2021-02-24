İstanbul'da normalleşme başlayacak mı? Prof. Mustafa Çetiner'den açıklama

Kademeli normalleşme planı kapsamında 1 Mart'ta 'yerinde karar' dönemi başlıyor. CNN Türk yayınına katılan Prof. Mustafa Çetiner önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çetiner'in açıklamaları;

Vaka sayıları yukarıya doğru gidiyor ve sarı renk turuncuya doğru gidiyor mesela. Aldığınız kararları geri alabileceksiniz.

Salgının başında İtalya'da Lombardiya bölgesinde o kadar yoğundu ki oradaki herkes İtalya'nın her yerine virüsü yaymıştı. O yüzden bölgesel olarak bakmak çok önemli.

Çok dinamik ve hızlı hareket etmemiz lazım. Kafelere restoranlara kulak kabartmamız lazım.

Eğer "HES kodsuz almayın, kapasitenizin yüzde 50'yi geçmeyin" dedilerse Haziran ayı gibi yapmayacaksınız ve vaka sayınız artmayacak.

İSTANBUL AÇILABİLİR Mİ?

1 Mart'ta açılmayan yerler için 'Tamam o zaman Haziran'a kadar duralım' demiyoruz. 1 Mart'ta açılamıyoruz ama 1 hafta sonraki karnenize bakalım diyoruz. Diğer hafta düşüş görürsek vakalar kontrol altında açabiliriz diyeceğiz. Kurallara uyduğumuz koşulda başarabiliriz. Sağlık açısından kurallara uymak yüzde 100 gerekir ki biz devamlılık sağlayalım. Eğer kurallara uymazsanız esnafların mağduriyeti gideriliyor sağlıkçılar mağdur ediliyor.

15 GÜN TAM KAPANALIM ÖNERİSİ

Bu da düşünebilir bir şey. Uzun bir kapanma işe yarayabilir bunun hayat gerçeğiyle uyumuna da bakmak lazım. Ekonomi var, iş var, güç var, bir sürü şey var.

AŞI TARTIŞMALARI

Ben 2. aşıyı yapıldım, hiçbir yan etkisi olmadı. Antikorumun oluştuğunu gördüm, hastalığı hafif geçirebilirim ama ağır hasta olma ihtimalim çok düşük. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Yıllarca bizim yaptığımız aşıların yan etkileri olmadı, burada tartışılabilecek konu aşının etkinliği olabilir bu da akademik bir tartışmadır.