İstanbul'da nisan ayında kar ve dolu sürprizi! Gören şaşkına döndü...

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı ancak İstanbul'da bazı ilçelerde aralıklarla kar yağışı ve dolu yağışı görüldü.

TAKSİM'DE SULU KAR YAĞIŞI

Taksim Meydanı'nda saat 13.00 sıralarında sulu kar yağışı etkili oldu. Bir anda başlayan yağışla birlikte meydanda bulunanlar korunmak için saçak altlarına kaçtı. Etkili olan rüzgar da bazı kişileri şemsiyeleri kırıldı. İnsanların yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE SULU KAR VE DOLU ALTINDA CUMA NAMAZI

İstanbul'da kentin bazı kesimlerinde dolu ve sulu kar yağdı. Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi. Bu kişiler namazlarını cami önünde kısa süreli yağan dolu ve sulu kar yağışı altında kıldı.

SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer görülen kar yağışlarının akşam saatlerinden sonra etkisini artırması öngörülüyor.

Kar yağışının, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde (Toroslar mevkisinde ) yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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