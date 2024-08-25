İstanbul’da nem rekoru... 3 ilçede yüzde 100

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Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Kağıthane, Pendik, Sarıyer ve Şişli’de ise nem oranı yüzde 95’i aştı. İşte bazı ilçelerdeki hava sıcaklığı ve nem oranları:

- Ataşehir’de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.2, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

- Çatalca’da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.3 iken, nem oranı yüzde 100’ü buldu.

- Ümraniye’de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.4 olmasına karşılık nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.

8 İLÇE YÜZDE 95’İ AŞTI

- Beşiktaş’ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.3 derece ve nem oranı yüzde 98’e çıktı.

- Beyoğlu’nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.3 iken, nem oranı yüzde 98’e ulaştı.

- Büyükçekmece’de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21.8, nem oranı yüzde 97 olarak ölçüldü.

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- Esenyurt’ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21.8 olurken, nem oranı yüzde 97 oldu.

- Kağıthane’de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.4, nem oranı da yüzde 99’u buldu.

- Pendik’te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21.5 iken, nem oranı yüzde 97 olarak ölçüldü.

- Sarıyer’de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.2, nem oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

- Şişli’de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.4, nem oranı da yüzde 99’a ulaştı.

% 100 NEM NE DEMEK

Bağıl nemin yüzde 100 olması, havanın artık suyla doyurulmuş olması demek. Bu durumda hava daha fazla su alamayacak ve havaya katılmaya çalışan buhar yoğuşarak sıvı haline dönüşüyor. Bağıl nem yüzde 100’den küçük bir değerdeyse buharlaşma gözleniyor.