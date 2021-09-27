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İstanbul'da nefes kesen rehine operasyonu! 14 kişi kurtarıldı

#İstanbul#Esenyurt#Rehine

İstanbul Esenyurt’ta iki Pakistanlı, iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri Pakistanlıları rehin alarak ailelerinden fidye istedi. Günlerce aç susuz kalan 14 kişinin kurtarıldığı adrese düzenlenen operasyonun görüntülerine CNN Türk ulaştı.

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İstanbul’da kardeşinin kaçırılarak fidye istenildiğini söyleyen bir gencin başvurusu üzerine polis harekete geçti. CNN Türk muhabiri Tugay Saday'ın haberine göre, nefes kesen rehine kurtarma operasyonu Esenyurt’ta yaşandı. Rehin alan da rehineler de Pakistanlıydı. Ekipler hemen o genç üzerinden pazarlık yapmaya başladı ve rehinelerin tutulduğu adresi belirlemeyi başardı. Ardından hemen harekete geçildi ve adrese baskın düzenlendi. 

1 KİŞİYİ KURTARMAK İÇİN GİTTİLER, 13 KİŞİ DAHA ÇIKTI

Bir kişiyi kurtarmak için giren ekipler kalabalık bir grupla karşılaştı. Tercüman vasıtasıyla durumları soruldu. 13 kişinin daha zorla rehin tutulduğu ortaya çıktı. 

SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR AMA…

Fidye isteyen şüpheliler ise evin içinde saklanmaya çalıştı. Biri yatağından altından, diğeri ise mutfak dolabının içinden çıkarıldı. Şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alındı. Günlerce aç susuz tutulan 14 kişi ise kurtarıldı. O anlar polis kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan iki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kurtarılan rehineler ise ülkeye yasa dışı yollarla geldikleri için sınır dışı edilmek üzere il göç merkezine gönderildi.  

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#İstanbul#Esenyurt#Rehine