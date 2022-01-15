İstanbul’da nefes kesen operasyon: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TEMde facia 12 araç birbirine girdiTEM'de facia! 12 araç birbirine girdi#Bolu
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştıGalatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı!#Galatasaray
Erdoğandan Aydında net mesaj BaşaramayacaklarErdoğan'dan Aydın'da net mesaj! 'Başaramayacaklar'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
81 ile yazı gönderildi Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı81 ile yazı gönderildi! Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı#PCR Testi
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştıBakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı#Nureddin Nebati
Lider, Sivasta takıldı İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcıya kırmızı kart...Lider, Sivas'ta takıldı! İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcı'ya kırmızı kart...#Sivasspor
Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL cezaVicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza#ANTALYA
Fenerbahçenin 11i belli oldu İsmail Kartal...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! İsmail Kartal...#Süperlig
Pandemi için tarih verdiler Bundan farklı bir son olamazPandemi için tarih verdiler! 'Bundan farklı bir son olamaz'#Koronavirüs
Hastanede skandal Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı Bir hasta hayatını kaybettiHastanede skandal! Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı! Bir hasta hayatını kaybetti#Şişli
Tatil dönüşü korkutan kazaTatil dönüşü korkutan kaza#Acun Ilıcalı
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli olduYabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi! En çok tercih edilen ilçeler belli oldu#Türkiye İstatistik Kurumu
İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: Zürafalı bebek partisiİkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: 'Zürafalı' bebek partisi#Kylie Jenner
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da nefes kesen operasyon: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

#Kağıthane#Uyuşturucu Operasyonu#Trafo

Kağıthane’de trafoya uyuşturucu saklayarak müşterilerine bu şekilde satış yapan torbacının mallarını alan müşteri, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Nefes kesen anlar güvenlik kameralarına yansırken, evinde gözaltına alınan torbacı adli kontrol şartıyla, müşteri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semtteki bir sokakta bulunan trafonun yanındaki taşın altına uyuşturucu saklandığını ve çeşitli zaman dilimlerinden farklı kişilerin taşın altından uyuşturucu aldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, sokak üzerinde fiziki çalışma yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, araçla gelen bir şahsın trafonun altına uyuşturucu bıraktığını ve müşterileri tarafından alındığını tespit etti.

TRAFONUN ALTINDAN UYUŞTURUCU TİCARETİ

Bunun üzerine beklemeye başlayan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, trafonun altına bırakılan uyuşturucuyu alan müşteri Onur Y. aracına bineceği esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak araması yapılan şahsın üstünden bir miktar bonzai ve kırmızı reçeteyle satılan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs ardından emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak şahıs, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nefes kesen anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi şartı kaldırıldıKoronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi şartı kaldırıldı!Haberi görüntüle

KAĞITHANE POLİSİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Öte yandan, torbacı şahsı yakalamak için çalışmalara devam eden polis ekipleri, trafonun altına uyuşturucu bırakan torbacı şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı olan Ünal A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Gürsel Mahallesi’ndeki evine baskın düzenleyen Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, çok miktarda kubar, metamfetamin ve bonzai ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

TORBACI ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan torbacı Ünal A.’ya ifadesi alınarak “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlemi yapıldı. Torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Tongada ikinci yanardağ patlaması Dev tsunami oluştu...Tonga'da ikinci yanardağ patlaması! Dev tsunami oluştu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Uyuşturucu Operasyonu#Trafo

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil