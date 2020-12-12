İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Yakalandılar

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması üzerine polis, İstanbul'da denetimlerini sürdürdü. Büyükçekmece'de devriye gezen polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu 34 TED 87 plakalı taksiden şüphelendi. Polis ekipleri, taksiye durması yönünde uyarıda bulundu. Taksi sürücüsü ise uyarıyı dikkate almadan polisten kaçtı.

YAYA OLARAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Ekiplerin, taksinin gittiği güzergâhı telsizle anons etmesi üzerine çok sayıda polis ekibi taksinin gidebileceği güzergâhlarda önlem aldı. Polisten bir süre kaçan taksi, bir süre devam eden kovalamaca sonucu Esenyurt'ta bir sokak arasında durdu. Polis, taksiden inerek yaya olarak kaçmak isteyen kişileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Ayrıca, polis ekipleri, durdurulan takside inceleme yaparken, araçtaki içki şişeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.