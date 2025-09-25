İstanbul'da narkotik operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da 366,5 Kg Uyuşturucu Madde ile 1 Milyon 572 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik”

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda;

322 Kg Metamfetamin,

44,5 Kg Skunk,

1 Milyon 572 Bin adet Uyuşturucu Hap,

492 Kg Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirdik.

Operasyonlarda 9 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 6’sı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.