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Gündem
İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

İstanbul'da narkotik köpeği 'Atak' takside 60 kilogram uyuşturucu buldu

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İstanbul'da narkotik köpeği 'Atak' takside 60 kilogram uyuşturucu buldu

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.

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