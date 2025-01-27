İstanbul'da Narkokapan-10 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 213 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.
197’si. TUTUKLANDI.
13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2025
⛔️ 197’si. TUTUKLANDI.
⛔️ 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yaptığımız her bir… pic.twitter.com/vBZO7AehPc