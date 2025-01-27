İstanbul'da Narkokapan-10 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 213 zehir taciri yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.

197’si. TUTUKLANDI.

13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.❗️



⛔️ 197’si. TUTUKLANDI.

⛔️ 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Yaptığımız her bir… pic.twitter.com/vBZO7AehPc