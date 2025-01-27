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İstanbul'da Narkokapan-10 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 213 zehir taciri yakalandı

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#Narkokapan-10#Uyuşturucu#İstanbul
İstanbulda Narkokapan-10 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 213 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 08:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkokapan-10' Operasyonu'nda 213 zehir tacirinin yakalandığını, 197'sinin tutuklandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.

197’si. TUTUKLANDI.
13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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#Narkokapan-10#Uyuşturucu#İstanbul

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