İstanbul'da Narkoçelik-19 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 8 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde “Narkoçelik-19” operasyonu düzenlendi. düzenlenen operasyonlarda 257 kilogram skunk, 220 buçuk kilogram metamfetamin, 2 buçuk kilogram toz esrar olmak üzere toplam 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024
4️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
7️⃣1️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗️
Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/40bCOWUKn0