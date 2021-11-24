İstanbul'da nargile tütünü ve makaron operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 24 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 3 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'a kaçak tütün getirilerek depolarda saklandığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Ekipler, adreslere yaptıkları baskında piyasa değeri yaklaşık 8,5 milyon lira değerinde; 18 ton 100 kilogram nargile tütünü, 83 bin 100 dal makaron ele geçirdi. Operasyon sonucu 14 şüpheli de yakalanarak "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu nedeniyle gözaltına alındı.



Ayrıca TAPDK bandrolsüz şekilde paketlenerek, kamyonetlerle ilçelere dağıtılan kaçak tütünlerin piyasaya sürülmesiyle, devletin 4 milyon 760 bin lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi. Emniyetin konuyla ilgi soruşturması devam ediyor.