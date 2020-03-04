İstanbul'da müzelere zam

İstanbul’da ulaşım fiyatları UKOME, İSKİ’nin su fiyatları İBB Meclisi tarafından belirlenirken, İBB’ye bağlı şirketlerin fiyat tarifeleri, kendi yönetim kurulları kararı doğrultusunda alınıyor. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı giriş ücretleri zamlandı. Kültür Bakanlığı’na bağlı olmadığı için Müze Kart’ın geçerli olmadığı İBB’ye bağlı müzelerden daha önce ücretsiz olan Tekfur Sarayı’na giriş de ücretli olurken, Şerefiye Sarnıcı ve Türk Dünyası Kültür Mahallesi, ücretsiz olarak hizmet veriyor. İBB Kültür AŞ resmi sitesinde yayımlanan yeni müze bilet fiyatları şöyle belirlendi:

* Yerebatan Sarnıcı: Tam 15 TL, öğrenci, öğretmen ve askeri personel 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL.



* Miniatürk: Tam bilet 10 TL. Öğrenci, öğretmen ve askeri personel 5 TL olurken, yabancı uyruklu ziyaretçilere giriş 20 TL.



* Panorama 1453: Tam bilet 10 TL. Yabancı ziyaretçi bilet fiyatı 20 TL. Öğrenci, öğretmen ve askeri personel 5 TL.



* Tekfur Sarayı: Tam 10 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL.



* Şerefiye Sarnıcı: Girişler ücretsiz.



* Türk Dünyası Kültür Mahallesi: Girişler ücretsiz.