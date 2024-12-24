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İstanbul’da motosikletli suç çetelerine operasyonda 47 gözaltı

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#İstanbul#Motosiklet#Polis
İstanbul’da motosikletli suç çetelerine operasyonda 47 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 09:21

İstanbul’da polis ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil mafya olarak tabir edilen motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesi sürüyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda son 1 hafta içerisinde 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise, 17 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve eylemde kullanılan bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 40’ı emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Motosiklet#Polis

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