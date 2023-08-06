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İstanbul'da motosikletlere yönelik denetim

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#İstanbul#Motosiklet#Denetim
İstanbulda motosikletlere yönelik denetim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 02:47

İstanbul polisi tarafından kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ümraniye'de yapılan denetimde durdurulan motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında durdurulan motosikletler arandı. Sürücüler, Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbulda motosikletlere yönelik denetim

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Yapılan denetimde hakkında cezai işlem uygulanan ve motosikleti bağlanan A.K, "Olur böyle şeyler insanlık hali, yapacak bir şey yok. Plakayı kaybetmişim ondan dolayı çevirdiler" dedi. Ekiplerin denetimi saat 01.00'e kadar sürdü. 

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#İstanbul#Motosiklet#Denetim

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