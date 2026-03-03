×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da motosikleti takip eden polisler kaza yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Polis Kovalamacası#Avcılar#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 11:35

Avcılar'da denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüphelinin bulunduğu motosiklet polis ekibi tarafından takibe alındı. Motosiklet kaldırıma çarparak kaza yaparken, bu sırada arkasından gelen polis aracı önünde bulunan cipe çarptı. Kaçan şüphelileri yakalayan 2 polis kazada hafif yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 kişinin bulunduğu motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan şüpheliler motosikletle kaçmaya başladı.

İstanbulda motosikleti takip eden polisler kaza yaptı

Polis ekibi ise uzaklaşan motosikletin peşine düştü. Sokakta dönmeye çalışan motosiklet, cipin çarpması sonucu kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Motosikleti takip eden polis aracı ise cipe arkadan çarptı. Koşarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İstanbulda motosikleti takip eden polisler kaza yaptı

Haberin Devamı

Kazada hafif yaralanan 2 polis, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikleti kullanan kişinin, sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı belirlendi. Hasar gören polis aracı ve cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

İstanbulda motosikleti takip eden polisler kaza yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis Kovalamacası#Avcılar#Kaza

BAKMADAN GEÇME!