İstanbul'da motosikleti takip eden polisler kaza yaptı

Olay Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 kişinin bulunduğu motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan şüpheliler motosikletle kaçmaya başladı.

Polis ekibi ise uzaklaşan motosikletin peşine düştü. Sokakta dönmeye çalışan motosiklet, cipin çarpması sonucu kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Motosikleti takip eden polis aracı ise cipe arkadan çarptı. Koşarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kazada hafif yaralanan 2 polis, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikleti kullanan kişinin, sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı belirlendi. Hasar gören polis aracı ve cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.