İstanbul'da motokuryelerin zor anları

Pandemi döneminde iş yükünün en çok artığı meslek gruplarından biri de motokuryeler. Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana pek çok kişi evlerinden daha az çıkıyor, marketlerden ve alışveriş merkezlerinden olabildiğince uzak duruyor. Restoranlar da uzun bir zamandır yalnızca paket servis ile hizmet veriyor. Hal böyle olunca, vatandaşlar e-ticaret sitelerine yöneldi, buna paralel olarak paket servis ihtiyacı da arttı. Dolayısıyla alışveriş uygulamalarının, marketlerin ve restoranların motokuryelerinin de omuzlarındaki yük çoğaldı. Tüketiciye ürünlerini en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışan motosikletli servis elemanları, İstanbul trafiğinde sayısız zorlukla karşılaşıyor. Özellikle Pazar gecesinden bu yana etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi de, onları durdurmadı. Yemek siparişlerini müşteriye sıcacık ulaştırabilmek, market ihtiyaçlarını bir an önce yetiştirebilmek için dur durak bilmeden çalışıyorlar. Kimi zaman buz pistine dönmüş bir yolda kayıp düşüyor, kimi zaman da ıslak ve kaygan asfalta direnemeyerek önlerinde aniden duran bir arabaya çarpma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar. Ama düştükleri yerden kalkıp, zorlu işlerini yapmaya devam ediyorlar.

"BUNLARA HAZIRLIKLIYIZ"

Buzla kaplanan yolda kayarak düşen ve kalkıp yoluna devam eden motokurye Tayfun Yılmaz, "Yoğun çalışıyoruz. Günlük çalışmamız icap ediyor bizim. Hava şartları da zor olduğu zaman. Kaydım demin sadece. Hazırlıklıyız biz zaten bunlara. Havanın kötü olması tabii ki etkiliyor. Trafik de zor durumda" diye konuştu.

"HER ŞEYE DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ"

Bir hamburgercide motokuryelik yapan Erkan Erken, şunları söyledi:

"Yaşadığımız zorluklar herkesçe malum, iki teker üzerinde gidiyoruz. Bayağı bir zorluk yaşıyoruz. Özellikle böyle havalarda. Ama bizim insanımız sağ olsun yine anlayışlı davranıyorlar. Gecikme oluyor, iptal olabiliyor. Vallahi her şeye dikkat etmek zorundayız, mesafeyi korumamız lazım, durup kalkarken kaygan mı, buzlanma var mı bakmamız lazım. Bizim istediğimiz özellikle taksici ve minibüsçü arkadaşlardan daha dikkatli olmaları. Bir anda duruyorlar, önümüze kırıyorlar"

"DAHA YENİ BİR TEHLİKE ATLATTIM"

Bir restoranın paket servis elemanı Ahmet Ada da, "Gerçekten de arttı iş yükümüz. Malum kış da sert geçiyor. Bizim lastiklerimiz kar lastiği ve patronumuz destek oluyor bu konuda ama pandemide işsiz evde kalacağımıza, çalışıyoruz. Bugün daha yeni bir tehlike atlattım. Arabanın biri yolcu indireceğim diye bir anda frene bastı. Trafikte bizi hiç saymıyorlar. Yerler de kaygan, arkamda motor durabilir mi duramaz mı hiç bakmıyorlar. Müşterilerimizin bazıları anlayışsız. Yeter ki hızlı ve sıcak getirelim. Onlar da evde, sıkılıyorlar herhalde acısını bizden çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇABUK GELSİN DİYE YORUM YAPARAK BİZLERİN CANINI TEHLİKEYE ATIYORSUNUZ"

Bir başka motokurye ise, "Pandemi süreci ve hava şartları bizi bayağı etkiledi. Sipariş veren müşterilerimizin de anlayışlı olmalarını ve zaman aşımını yükseltmelerini istiyoruz. 'Yemeğim hızlı gelsin, çabuk olsun' diye yorum yaparak, bizlerin canlarını tehlikeye atıyorlar" dedi.