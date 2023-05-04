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İstanbul'da MLKP'ye operasyon: 13 gözaltı

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#MLKP#İstanbul#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 09:18

İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin 13’ü gözaltına alındı. Zanlıların 6’sının tutuklandığı bildirildi.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması olan SGDF saflarında eylem arayışında oldukları değerlendirilen 17 şüpheli tespit etti. Bu kişiler hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlıları takibe alan polis, 30 Nisan’da İstanbul merkezli 13 farklı adres ile il dışında 3 adres olmak üzere toplam 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı konulurken, 6 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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#MLKP#İstanbul#Terörle Mücadele

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