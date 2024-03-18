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İstanbul'da minibüs şoförü beyzbol sopasıyla saldırdı

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#İSTANBUL#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 13:55

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma beyzbol sopalı saldırıya dönüştü

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Olay,dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydan'da yaşandı. İddialara göre, bir minibüs şoförüyle ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda minibüs şoförü beyzbol sopasıyla saldırdı

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#İSTANBUL#Polis#Kavga

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