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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

İstanbul'da milyonluk operasyon! Binlercesi ele geçirildi

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İstanbul'da sahte parfüm üretimi yapılan 5 adrese düzenlenen operasyonlarda binlerce şişe parfüm ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 2 milyon 250 bin liralık sahte ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. 

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