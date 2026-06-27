İstanbul'da MHP'nin Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe kongreleri yapıldı

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Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen MHP Fatih İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığını TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı.

Adan, burada yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "Terör örgütü kendini feshetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu. Bir parti hariç bütün partiler katıldı. Cumhurbaşkanı'mız da meseleyi devlet politikasına dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin artık devlet politikası haline geldiğini belirten Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Adan, söz konusu sürecin toplumun geniş kesimlerince benimsendiğini ifade ederek, "Türkiye'nin 81 ilinde ve 800'ü aşkın ilçesinde bu konu ortak bir referansa dönüşmüştür. Milletimiz bunun arkasındadır. Milletimizin arkasında olduğu bir meseleyi geriye götürme şansı yoktur." ifadelerini kullandı.

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CHP içindeki tartışmalara ilişkin soru üzerine bu partinin iç işlerine müdahil olmadıklarını söyleyen Adan, "Bugün içerisinde bulunduğumuz şartlarda güçlü bir ana muhalefetin olmasından Türkiye mutlaka istifade eder. Bizim görüşümüz, CHP'nin kendi birliğini oluşturması ve Türkiye'nin problemlerine çözüm arayan bir siyasi mücadele yürütmesidir." diye konuştu.

Bölgesel gelişmelere de değinen Adan, "Irak, Suriye, Libya ve Afganistan, Türkiye'ye bir umut olarak bakıyor. Çünkü biz onların toprak bütünlüğüne bağlı kaldık, iç işlerine müdahale etmeden istikrardan başka bir şeye talip olmadık. Türkiye'nin güçlenmesi sadece ülkemiz için değil, dünyadaki adaletin tesisi açısından da önemlidir." şeklinde konuştu.

Adan, 28-29 Haziran'da İstanbul'da, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvelerine ilişkin de şunları söyledi:

"Türk devletinin büyük bir devlet olduğunu vurguluyoruz. Çok güçlü bir misafirperverlik gösterecektir. NATO'nun zaman zaman kendi değerlerinden uzaklaştığı bazı tutumların, yeniden eski değerlerine dönmesine Türkiye'nin öncülük ettiğini görüyoruz. Türkiye bugün hem bölgesinde hem de dünyada istikrarın, adaletin ve denge politikasının merkez ülkelerinden biri haline gelmiştir."

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Kongrede konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ise teşkilatların güçlendirilmesi ve birlik ruhunun korunmasının önemine dikkati çekti.

Göreve başladığı günden bu yana İstanbul'da teşkilatlarla buluşmayı ve ülkücülerle kucaklaşmayı öncelik haline getirdiklerini belirten Yılmaz, "Davamıza bağlı, teşkilatına sadık, yönü Ankara'ya ve genel başkanımıza bakan her bir dava arkadaşımıza ulaşacak ve onları kucaklayacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından milli iradeyi esas alarak kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, ittifakın Türk ve Türkiye düşmanlarının hedefinde olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada milliyetçi ve Türkçü görünümü altında Cumhur İttifakı'nı hedef alan hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Yılmaz, teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

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MHP Fatih İlçe Başkanlığına, tek aday olan Muharrem Cayvaz seçildi.

BEŞİKTAŞ İLÇE KONGRESİ

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen MHP Beşiktaş İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Yavuz Tellioğlu yaptı.

Kongreye katılanlara teşekkür eden Tellioğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin mesajını okudu.

Bahçeli'nin mesajında, "İlçe kongrelerimiz teşkilatlarımızın çalışma azmini ve hizmet iradesini daha da pekiştiren müstesna süreçlerdir. Bizler için makamlar amaç değil, hizmet vasıtasıdır. Görevler şahsi beklentilerin değil, milli sorumlulukların ifadesidir. Dünyanın siyasi, ekonomik ve jeopolitik bakımdan çalkantılı bir dönemden geçtiği bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleriyle, duruşuyla ve milli çizgisiyle Türk milletine adeta bir Kutup Yıldızı gibi yön göstermeye devam edecektir. Kongrelerimiz kaybedenin ya da mahcup olanın olduğu süreçler değildir. Milliyetçi Hareket Partisinin her kongresi, kazananı birlik, beraberlik ve ülküdaşlık olan bir irade beyanıdır. Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte milliyetçi ülkücü hareketiz." ifadeleri yer aldı.

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MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığına, tek aday olan Saffet Demirbaş seçildi.

ŞİŞLİ İLÇE KONGRESİ

Darülaceze Başkanlığı'nda gerçekleştirilen MHP Şişli İlçe Kongresi Divan Başkanlığını ise MHP MYK üyesi Osman Gür yaptı.

Gür, kongrede yaptığı konuşmada, "Ülküdaşlık hukukumuzdan kardeşlik bağlarımızdan ayrılmadığımız sürece bizi dünya üzerinden hiçbir kuvvet alt edemez." dedi.

MHP Şişli İlçe Başkanlığına, tek aday olan Oğuz Tolga Cabbar seçildi.