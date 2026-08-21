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İstanbul'da mezarlık manzaralı sıfır daireler! 'Akıllara durgunluk verecek bir bina, ilk gördüğümde şoka girdim'

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#Avcılar#Mezarlık#Bina
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 13:36

İstanbul'da Avcılar Ambarlı Mezarlığı’nın yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binalar dikkat çekti. Sıfır dairelerin pencerelerinin ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı görüldü.

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Kentsel dönüşümle birlikte yükselen yeni binaların mezarlık alanına son derece yakın konumda olması, bölgede alışılmışın dışında bir manzara ortaya çıkardı. Görüntülerde, binanın hemen önünde çok sayıda mezarın bulunduğu, bazı bölümlerde ise yapı ile mezarlar arasında yalnızca dar bir geçiş alanının kaldığı görülüyor. Havadan çekilen görüntülerinde ise yeni yapıların mezarlığın hemen yanında yükseldiği ve çevredeki diğer binalarla birlikte mezarlığın yerleşim alanının adeta içerisinde kaldığı görülüyor.

İstanbulda mezarlık manzaralı sıfır daireler Akıllara durgunluk verecek bir bina, ilk gördüğümde şoka girdim

MEZARLIK VE YENİ YAPILAR AYNI KADRAJDA

Havadan çekilen görüntülerde, kentsel dönüşümle yapılan yeni binaların mezarlıkla neredeyse iç içe bir görüntü oluşturduğu görülüyor. Yapının katlarındaki pencere boşluklarından mezar taşlarının doğrudan görülebildiği dikkat çekerken, bazı dairelerin mezarlığa bakan cepheleri ortaya çıkıyor. Mezar taşları ile inşaatın dış duvarı arasında birkaç metre bulunuyor.

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Kameralara konuşmaktan çekinen daire sahipleri ise mezarlığın bu kadar yakında olmasının kendileri açısından bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

İstanbulda mezarlık manzaralı sıfır daireler Akıllara durgunluk verecek bir bina, ilk gördüğümde şoka girdim

"ADAM BALKONDAN DİREKT MEZARLIĞA ATLAYABİLECEK DURUMDA"

Avcılar'da yaşayan mezarlıktaki ilginç manzarayı fark eden Bekir Şen, "Avcılar'daki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde. Yani alt katlar, binanın alt katlı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim yani. Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

İstanbulda mezarlık manzaralı sıfır daireler Akıllara durgunluk verecek bir bina, ilk gördüğümde şoka girdim

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Kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savunan Şen, "Ama bina sanki 1-2 metre daha çok mezarlığa çekilmiş gibi geldi. Yani çok bitişik nizam olmuş. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama bence orada oturacak arkadaşlarda önce bir yürek olması lazım. Çünkü gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor" dedi.

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#Avcılar#Mezarlık#Bina

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