İstanbul’da meydan yarışını onlar kazandı

İstanbul’un çehresini değiştirecek olan meydanlarla ilgili anket sonuçları belli oldu.

Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı düzenlemeleri için 233 proje arasından seçilen 3’er eser, 19 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında İstanbulluların beğenisine sunulmuştu. Yarışmada dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar meydanlarında kurulan ‘Karar Senin’ merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinde tanıtıldı. İBB ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla düzenlenen yarışmada toplam 352 bin 784 İstanbullu oy kullandı.

KAZANAN PROJELER

◊ Ankette en büyük ilgi Taksim’eydi. Taksim Meydanı projesi için 209 bin 728 kişi oy verdi. 15, 16 ve 19 numaralı projeler arasında geçen mücadeleyi 86 bin 597 oyla 15 numaralı proje kazandı.

◊ Salacak’taki 4, 42, 53 numaralı projeler arasında geçen mücadelede yarışı göğüsleyen 51 bin 405 oyla 42 numaralı proje oldu. Salacak kıyı bandı projesini seçmek için 76 bin 443 oy kullanıldı.

◊ Bakırköy Meydanı projesi için ise 9,12 ve 23 numaralı projeler için toplam 66 bin 613 oy verildi. Bakırköy’deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.

SIRA UYGULAMADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birincilik ödüllerini açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararları da kamuoyuyla paylaşılacak. Her üç bölgede yarışmayı kazanan projeler için sözleşme yapılacak. Uygulama çizimlerinin tamamlanması ve yasal prosedürlerin ardından meydanlar, yeni yüzleriyle İstanbullularla buluşmuş olacak.