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İstanbul’da metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın ceset buldu

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#Sarıyer#Metruk Bina#Ceset
İstanbul’da metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın ceset buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 16:45

Sarıyer’de öğle saatlerinde kan donduran bir hadise meydana geldi. Metruk bir binada, kaybolan kedisini arayan kadın içeride çürümeye başlayan erkek cesedi buldu.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan kadın metruk binaya girdi. Bu sırada binanın içinde ceset buldu.

İstanbul’da metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın ceset buldu

CESET CÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI

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İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin çürümeye başladığı tespit edildi.

İstanbul’da metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın ceset buldu

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Sarıyer#Metruk Bina#Ceset

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