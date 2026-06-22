İstanbul’da metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın ceset buldu

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan kadın metruk binaya girdi. Bu sırada binanın içinde ceset buldu.

CESET CÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin çürümeye başladığı tespit edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.