×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da metronun çarptığı genç toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Metro#Kaza
İstanbulda metronun çarptığı genç toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 17:22

İstanbul’da metro kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Uyar, memleketi Samsun’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berkay Uyar, önceki akşam İstanbul’un Kadıköy ilçesi Kozyatağı mevkiinde metro çarpması sonucu ağır yaralandı. Uyar, kaldırıldığı Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbulda metronun çarptığı genç toprağa verildi

Genç yaşta hayatını kaybeden Berkay Uyar’ın babası Önder Uyar’ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kan Alma Birimi’nde, annesi Mihriban Uyar’ın ise aynı hastanenin Acil Laboratuvarı’nda görev yaptığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınElifi arama çalışmalarında yeni gelişme... Kaymakam, anormal durumu anlattı: Bu çok açıklanabilir bir şey değilElif'i arama çalışmalarında yeni gelişme... Kaymakam, 'anormal' durumu anlattı: Bu çok açıklanabilir bir şey değilHaberi görüntüle

İstanbulda metronun çarptığı genç toprağa verildi

Haberin Devamı

Berkay Uyar için Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki Kadıköy Camii’nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Uyar’ın cenazesi, Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İstanbulda metronun çarptığı genç toprağa verildi

Cenaze törenine Uyar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbulda metronun çarptığı genç toprağa verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Metro#Kaza

BAKMADAN GEÇME!