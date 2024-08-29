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İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 16:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa fiziksel saldırıda bulunan 41 yaşındaki D.A.'nın gözaltına alındığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#İstanbul

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