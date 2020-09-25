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Halil YILMAZ - DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

İstanbul'da metrobüste yine aynı manzara! Sosyal mesafesiz yolculuk...

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İstanbul'da metrobüste yine aynı manzara! Sosyal mesafesiz yolculuk...
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İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüsü kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İstanbulda metrobüste yine aynı manzara Sosyal mesafesiz yolculuk...

Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alımıştı.

 

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