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İstanbul'da metrobüste 'uçan tekme'

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#İstanbul#Metrobüs#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 16:23

İstanbul'da toplu taşımadaki tartışmalara bir yenisi eklendi. Metrobüste yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavgada taraflardan biri uçan tekme attı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı.

Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı.

Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga ve kargaşa anı bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

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#İstanbul#Metrobüs#Kavga

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