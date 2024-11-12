×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da metrobüs duraklarında izdiham: Dakikalarca aksama yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Metrobüs#Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 10:08

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

Haberin Devamı

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte nispeten rahatlayan kent trafiğinde, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler metro, metrobüs, otobüs ile Marmaray'a yöneldi.

Söğütlüçeşme'den başlayan Metrobüs seferlerinde yaklaşık 30 dakika aksama meydana geldi.

İstanbulda metrobüs duraklarında izdiham: Dakikalarca aksama yaşandı

Avrupa Yakası'na doğru seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında ana noktalardan Altunizade ile çevresinde yoğunluk oluştu.
Altunizade'deki köprüde metrelerce yolcu kuyruğu gözlenirken M-5 Üsküdar-Samandıra Metro durağındaki yoğunluk dikkati çekti. Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirtip görevlilere tepki gösterdi.

Haberin Devamı

İstanbulda metrobüs duraklarında izdiham: Dakikalarca aksama yaşandı

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı.
Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'e kadar çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Metrobüs#Toplu Taşıma

BAKMADAN GEÇME!