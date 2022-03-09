İstanbul'da metro ve tramvay seferleri kaça kadar yapılacak? Metro İstanbul'dan açıklama geldi

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İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde gözler toplu ulaşıma çevrildi. En çok merak edilenler ise metro ve tramvay seferleri oldu. İşte, İstanbul'da metro ve tramvay seferleri hakkında bilgiler...

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır."