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İstanbul'da metro ve tramvay seferleri kaça kadar yapılacak? Metro İstanbul'dan açıklama geldi

#İstanbul#Metro#Tramvay
İstanbulda metro ve tramvay seferleri kaça kadar yapılacak Metro İstanbuldan açıklama geldi

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi. Öte yandan Valilik ve İBB'de önlemler almaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da metro ve tramvay seferleri kaça kadar yapılacak?

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İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde gözler toplu ulaşıma çevrildi. En çok merak edilenler ise metro ve tramvay seferleri oldu. İşte, İstanbul'da metro ve tramvay seferleri hakkında bilgiler...

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır."

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#İstanbul#Metro#Tramvay

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