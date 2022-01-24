İstanbul'da metro ve Marmaray seferleri saat 02:00'ye kadar uzatıldı

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

#MetroDuyuru

Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. 📢



🔴M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika



🔴T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika



🔴 T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) January 24, 2022

MARMARAY SEFERLERİ DE UZATILDI



İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin de saat 02.00’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

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Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.