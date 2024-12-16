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İstanbul'da metro kumanda kumanda merkezine silahlı baskın: Güvenlik personelini rehin alan şüpheli tutuklandı

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#İstanbul#Metro#Ümraniye
İstanbulda metro kumanda kumanda merkezine silahlı baskın: Güvenlik personelini rehin alan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:35

Ümraniye'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait metro kumanda merkezinde silahıyla güvenlik görevlisini rehine alma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Ümraniye Parseller Mahallesi'nde bulunan Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne gelen şüpheli, güvenlik personelini rehin almaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE ATEŞ AÇMAYA ÇALIŞTI, SİLAH TUTUKLUK YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ‘teslim ol’ çağrısı üzerine şüpheli polise ateş etmeye çalıştı ancak silah tutukluluk yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şahıs, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda kullandığı silahla gözaltına alınan şüphelinin Y.K. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 

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#İstanbul#Metro#Ümraniye

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