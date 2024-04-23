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İstanbul'da metro hattında eğitim seferi sırasında kaza! Metro İstanbul'dan açıklama geldi

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#Metro İstanbul#Kaza#Arıza
İstanbulda metro hattında eğitim seferi sırasında kaza Metro İstanbuldan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 14:02

M5 Üsküdar-Samandıra hattında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattında hasar meydana geldi. Yapılan tamir çalışması nedeniyle Altunizade ve Üsküdar metro seferleri İETT otobüsleriyle düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada tamir çalışmasının bu gece tamamlanacağı ve seferlerin yarın sabah normale döneceği açıklandı.

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M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği söylendi.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği belirtildi.

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#Metro İstanbul#Kaza#Arıza

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