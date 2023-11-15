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İstanbul'da metro durağında yoğunluk

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#İstanbul#Metro#Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 11:26

İstanbul’da teknik arıza nedeniyle geç gelen metro sebebiyle durakta yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, metrolarda metrelerce kuyrukların oluştuğunu ve yürüyen merdivenlerin durması nedeniyle işlerine geç kaldıklarını belirtti.

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Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrolarda teknik arızalar metroların geç gelmesine neden oluyor. Arızalar nedeniyle metrolar geç gelirken, vatandaşlar uzun süre bekliyor.

Metroların arızalarından şikayetçi olan Kayahan Kaya, “İstanbul'da yaşadığımız halde işe yoğunluktan dolayı tabii ki otobüsler, metrolar var. Bunları kullanıyoruz ancak metrolarda özellikle kilit noktalarda yürüyen merdivenler çalışmamakta. Metrolar bazen aksaklık sebebiyle bakım çalışması sebebiyle geç gelmekte. Tabii işe de aksıyor bunlar. Onun dışında iş çıkışı da metroları doğal olarak kullanıyoruz. Ama son zamanlarda yazın özellikle klimaların çalışmaması, bakım onarım çalışmaları olduğunda, doğru düzgün bir bilgilendirme yapılmamasından dolayı mağduruz. Umarız bunlar giderilir ve çözülür" dedi.

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İstanbulda metro durağında yoğunluk

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#İstanbul#Metro#Toplu Taşıma

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