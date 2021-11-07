İstanbul'da Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyor#Koronavirüs İlacı
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı#Lütfü Türkkan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
İstanbulun her yerindeler İşte sebebi...İstanbul'un her yerindeler! İşte sebebi...#İstanbul
Komünist bakan fena yakalandı... Nusret kriziKomünist bakan fena yakalandı... Nusret krizi!#Nusret
Skandal hata sonrası hakemliği bırakıyor Aynı şeyi 2017de de yapmışSkandal hata sonrası hakemliği bırakıyor! Aynı şeyi 2017'de de yapmış#Halis Özkahya
Space Xten şoke eden haber Astronotlara altınıza bez bağlayın talimatıSpace X'ten şoke eden haber! Astronotlara 'altınıza bez bağlayın' talimatı #Space X
Mektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü 250 yıllık yasak aşkMektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü! 250 yıllık yasak aşk#Marie Antoniette
Pahalı ama tercih ediliyor Satılan her 10 otomobilden 7si böylePahalı ama tercih ediliyor! Satılan her 10 otomobilden 7'si böyle#Otomatik Vites
Efsane isimlerin başı büyük belada Yakayı ele verdilerEfsane isimlerin başı büyük belada! Yakayı ele verdiler#Wesley Sneijder
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorumNeco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum#Neco
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar

#İstanbul#Metris#Cezaevi

İstanbul Esenler' de bulunan Metris Cezaevi önüne otomobilleriyle gelen kişiler yüksek sesle müzik açıp, havai fişek attılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Metris Cezaevi'nin önünde dört otomobil durdu. Otomobillerden birinden yüksek sesle müzik açıldı. Müzik yayını devam ettiği sırada otomobildekiler aşağı inerek, havai fişek atmaya başladılar. Atılan havai fişeklerden biri yükseldikten sonra seyir halindeki bir taksinin üzerine düştü. Daha sonra geldikleri otomobillere binen kişiler, bölgeden uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler korna çalarak yaşananlara tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Metris#Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy