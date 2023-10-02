İstanbul’da metrekareye 221 kg yağmur düştü... Sağanak bugün de devam edecek

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Yapılan açıklamada, önceki gün sabah saatlerinden dün sabah saatlerine kadar İstanbul’un ilçelerinde metrekareye 20 ile 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. Arnavutköy, Başakşehir’de etkili olan yağıştan Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin de etkilendiği aktarıldı.

SU GİDERLERİ TEMİZLENDİ

AKOM yağışların bugün de etkili olacağını belirterek, yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı. AKOM İstanbulluları, dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da bilgilendirdi. Açıklamada, yağış sebebiyle İstanbul genelinde ciddi olumsuzlukların yaşanmadığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin görevlerini sürdürdükleri belirtildi. İBB ekiplerinin 5 bin 119 personel, 2 bin 137 araçla müdahale ettiğinin altı çizildi. Gece boyu ve bu sabah aralıksız çalışan ekipler mazgal ve su giderlerinin tıkanmasını önlemek için temizlik yaptı. Çalışmalar kapsamında, otoyol ve bağlantı yolları kenarları temizlendi, giderler açıldı; mazgallar temizlendi.

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Esenyurt’ta yoğun yağış nedeniyle dere taştı, istinat duvarı yıkıldı. Avcılar’da çok sayıda noktada su birikintileri meydana geldi, trafik kazaları yaşandı. Üsküdar’da İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin kapaklarını açması nedeniyle cadde göle döndü. Arnavutköy Deresi taştı.