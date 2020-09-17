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DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'da mesai saatleri için kritik toplantı

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İstanbul'da kademeli mesainin de değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi. Merakla beklenen kademeli mesai açıklamasının yarın yapılması bekleniyor.

AFAD İl Merkezi'ndeki toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı yetkililer katıldı.

Toplantıda İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının yanı sıra toplu ulaşım ve kademeli mesai konuları değerlendirildi. Merakla beklenen kademeli mesai açıklamasının yarın yapılması bekleniyor.

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