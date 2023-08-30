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İstanbul'da 'Mavi Ay' görsel şöleni

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#Mavi Ay#İstanbul#Görsel Şölen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 07:10

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Aynı ay içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı, İstanbul'da ilgi ile izlendi.

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İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Ay'ın İstanbul'un simgeleri ile buluştuğu anlarda ise eşsiz unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

İstanbulda Mavi Ay görsel şöleni



Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

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İstanbulda Mavi Ay görsel şöleni

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#Mavi Ay#İstanbul#Görsel Şölen

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