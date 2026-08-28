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İstanbul'da 'masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı: Mağdurların adına kredi çekip gitmelerini engellemişler

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#İstanbul#Fuhuş#Masöz
İstanbulda masöz aranıyor ilanıyla fuhuş tuzağı: Mağdurların adına kredi çekip gitmelerini engellemişler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 13:42

İstanbul’da internet üzerinden "masöz aranıyor" ilanları vererek iş başvurusunda bulunan kadınları yüksek kazanç vaatleriyle kandırıp fuhşa zorlayan şebekeye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kadınların adına yüksek miktarda kredi çekip onları borçlandırarak gitmelerine engel oldukları ve internette sahte kadın fotoğraflarıyla müşteri aradıkları ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin internet üzerinden verdikleri 'Masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor' ilanlarına başvuran kadınları, yüksek kazanç vaatleriyle fuhuş yaptırmak için kandırdıkları belirlendi.

İstanbulda masöz aranıyor ilanıyla fuhuş tuzağı: Mağdurların adına kredi çekip gitmelerini engellemişler

Şüphelilerin bu yöntemle ağlarına dahil ettikleri kadınları pazarladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ağlarına düşürdükleri bazı kadınların adına yüksek miktarda kredi çektikleri, bu sayede mağdurların gitmelerini engellemeye çalıştıkları da öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca internette sahte kadın resimleriyle oluşturdukları profiller üzerinden müşteri aradıkları da ortaya çıktı.

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İstanbulda masöz aranıyor ilanıyla fuhuş tuzağı: Mağdurların adına kredi çekip gitmelerini engellemişler

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa teşvik, aracılıkk veya yer temin etmek' suçlarından işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbulda masöz aranıyor ilanıyla fuhuş tuzağı: Mağdurların adına kredi çekip gitmelerini engellemişler

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#İstanbul#Fuhuş#Masöz

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