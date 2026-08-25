İstanbul'da 'masaj salonu' adı altında fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

İnternet sitelerinde masaj salonu adıyla açtıkları profiller üzerinden fuhşa yer temin edip aracılık ederek haksız kazanç sağlayan 6 şüpheli, İstanbul polisinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.
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İstanbulEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçuna yönelik çalışma yapıldı.
Çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturan şüphelilerin fuhşa aracılık ettikleri, bu faaliyetler için yer sağladıkları ve maddi menfaat elde ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.