×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da Marmaray istasyonunda bir kişi raylara düştü

Güncelleme Tarihi:

#Marmaray#İstanbul#Kaza
İstanbulda Marmaray istasyonunda bir kişi raylara düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 13:14

Bakırköy Marmaray İstasyonunda raylara düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Haberin Devamı

Olay, Marmaray Bakırköy İstasyonundan öğle saatlerinden meydana geldi. 1 kişi trenin perona yanaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Diğer yolcular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İstanbulda Marmaray istasyonunda bir kişi raylara düştü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gözden KaçmasınAdliyede milyonlarca liralık zimmet skandalı: Katip tutuklandıAdliyede milyonlarca liralık zimmet skandalı: Katip tutuklandıHaberi görüntüle

İstanbulda Marmaray istasyonunda bir kişi raylara düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmaray#İstanbul#Kaza

BAKMADAN GEÇME!