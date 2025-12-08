İstanbul'da Marmaray istasyonunda bir kişi raylara düştü

Haberin Devamı

Olay, Marmaray Bakırköy İstasyonundan öğle saatlerinden meydana geldi. 1 kişi trenin perona yanaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Diğer yolcular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.