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İstanbul'da market önündeki park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı

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#İstanbul#Eyüpsultan#Park Yeri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 09:28

Eyüpsultan’da cadde üzerinde bulunan market önüne bir sürücü minibüsü park etmek istedi. Aracın park edilmesini istemeyen market sahipleri ile sürücü arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

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Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istedi. Bu sırada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı.

İstanbulda market önündeki park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine minibüs sürücüsü bölgeye yakınlarını çağırdı. Minibüs sürücüsü araçla markete girmeye çalışırken, yakınları da market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı.

İstanbulda market önündeki park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı

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Olayda 2 market sahibi bıçakla yaralandı. Minibüs sürücüsü ve yakınları bölgeden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbulda market önündeki park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı

 

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#İstanbul#Eyüpsultan#Park Yeri

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