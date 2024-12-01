İstanbul'da market açılışı için akın ettiler! Hediye çeki için akşamdan çadır kurup beklediler

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Mimar Sinan Mahallesinde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyan vatandaşlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular.

Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti.

Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı. Çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih eden vatandaşlar, kasap reyonlarında alışveriş yaptı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.

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Kampanyalardan yararlanmak için akşam gelip marketin önünde çadır kuran bir vatandaş, “Öncelikle kişi başı bin TL'lik bir hediye çeki var ve ayrıca içeride harici çekilişler olacakmış, kampanyalar olacakmış, bunun için de buradayız. Hediye çekimimizi alacağız. Sabah erkenden sırada çok fazla insan olacağını düşünüyoruz, biz yani güzel bir vakit geçirelim hediye çekimizi alalım istiyoruz” dedi.

Doğan Altun, “Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzun bir bekleyiş sonrasında alışveriş yapmak için hediye çeki alan Hatice Tiryaki, “Güzel, hayırlı olsun Silivri halkına, burası bizim için çok iyi oldu. Çocuğumla geldim onun isteklerine göre alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de geldim bu saate kadar bekledim. En son abi saydığımda 300 kişi vardı şuanda bilmiyorum. Allah geride kalanlara yardım etsin” şeklinde konuştu.

Market önündeki kalabalık kısa süre sonra binlerce kişiye ulaştı. Kuyruğu aşarak hediye çeki alan ve markete girmeyi başaran müşterilerden Hüseyin Özgün, “Valla sevindik bu kadar beklemeye göre güzel oldu. İnşallah güzel bir alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de beri buradayız bekliyoruz. Aldık çekimizi ev ihtiyaçlarımızı göreceğiz çay, şeker, un her şeyi alacağız Allah'ın izniyle” diye konuştu.