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İstanbul'da Mahzen-33 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 16 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mahzen-33 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 15:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen Mahzen-33 Operasyonları'nda 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-33” operasyonlarında;
Yağma,
İş Yeri Kurşunlaması,
Çok Sayıda Silah Bulundurmak,
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti,
Tehdit ve Hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı

Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz

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#Mahzen-33 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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