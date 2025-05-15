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İstanbul'da maganda dehşeti: Aracından inip yaya geçidindeki genci dövdü

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#İstanbul#Yaya Geçidi#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 10:19

Esenyurt'ta yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençle seyir halindeki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yol verme nedeniyle çıkan kavgada karşıya geçmeye çalışan genç, sürücünün saldırısına uğradı. Yayaya tekme atan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar saniye saniye motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

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Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.E.K. yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

İstanbulda maganda dehşeti: Aracından inip yaya geçidindeki genci dövdü

Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı. Gence küfür etmeye devma eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga anları o sırada yoldan geçmekte olan bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

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İstanbulda maganda dehşeti: Aracından inip yaya geçidindeki genci dövdü

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda yaya geçidinden geçmek isteyen H.E.K.'ye tekme atıp küfür eden otomobil sürücüsünün M.C.Ö. olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan sürücü M.C.Ö. hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit-hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. 

İstanbulda maganda dehşeti: Aracından inip yaya geçidindeki genci dövdü

İstanbulda maganda dehşeti: Aracından inip yaya geçidindeki genci dövdü

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#İstanbul#Yaya Geçidi#Son Dakika

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