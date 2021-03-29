İstanbul'da lüks villada yangın! Balkondan atladılar
Büyükçekmece'de bir sitede bulunan Mısırlı iş adamına ait 3 katlı lüks villanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalınca balkondan atlayan Mısırlı iş adamı ile yanındaki kadın yaralandı. Yangın söndürülürken, yaralılar hastaneye götürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı lüks villada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında villanın sahibi Mısırlı Ahmet Omar ile yanındaki Irina Rodenkov mahsur kaldı.
Alevlerin yükselmesiyle paniğe kapılan Omar ve Rodenkov, balkondan atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hafif yaralanan Omar ile Rodenkov sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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