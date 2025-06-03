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İstanbul’da lüks rezidanslara operasyon! Yasa dışı bahis için finans evi kurmuşlar, 7 kişi gözaltına alındı

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#Yasa Dışı Bahis#Finans Operasyonu#Siber Suçlar
İstanbul’da lüks rezidanslara operasyon Yasa dışı bahis için finans evi kurmuşlar, 7 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 10:02

Esenyurt'ta yasa dışı bahis siteleri üzerinden finans işlemlerini yürüten 7 kişi, emniyet güçlerinin iki lüks rezidansa düzenlediği baskınla gözaltına alındı.

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 İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı bahis siteleri üzerinden finans işlemlerini yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Lüks iki rezidansa yapılan baskında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ LÜKS REZİDANSA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve saha analizleri neticesinde Esenyurt’ta birbiriyle bağlantılı 2 rezidans içerisinde bahis sitelerinin finans işlemlerini yapıldığını tespit etti. Yapılan takip sonrasında söz konusu rezidanslara yoğun giriş çıkışların olduğu tespit edildi.

İstanbul’da lüks rezidanslara operasyon Yasa dışı bahis için finans evi kurmuşlar, 7 kişi gözaltına alındı

FİNANS EVİ KURMUŞLAR

2 lüks rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evinin olduğu tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bahis şebekesinin üyeleri olduğu anlaşılan şüphelilerin, yasa dışı finans evlerinde panel sistemini kullanıldıkları, farklı şahıslara ait hesaplara para giriş ve çıkışları yaptıkları aktarıldı.

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İstanbul’da lüks rezidanslara operasyon Yasa dışı bahis için finans evi kurmuşlar, 7 kişi gözaltına alındı

Polisiye soruşturmada girilen rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan emniyete götürülen şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Finans Operasyonu#Siber Suçlar

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