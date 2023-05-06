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İstanbul'da lojistik deposunda yangın

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#İstanbul#Büyükçekmece#Yangın
İstanbulda lojistik deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 05:43

İstanbul Büyükçekmece’de 2 bin metrekare alan üzerine kurulu lojistik deposu, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonrasında kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken, depo kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ihracat ürünlerinin olduğu lojistik deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü depoya müdahale etti.

İstanbulda lojistik deposunda yangın

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölü ve yaralı olmazken ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Yangın

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