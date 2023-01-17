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İstanbul'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

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#Lodos#İstanbul#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 14:22

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle şehir hatlarındaki bazı seferler yapılamadı.

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Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan fırtına Avcılar Sahili'nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıyı vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu. 

İstanbulda lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi



İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı ile Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferlerinin de yapılamadığı ifade edildi.

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#Lodos#İstanbul#Fırtına

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