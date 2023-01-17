İstanbul'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

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Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan fırtına Avcılar Sahili'nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıyı vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu.