İstanbul'da lodos: Binanın çatısı uçtu, beton parçaları otomobilin üzerine düştü!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 16:58

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu.

BETON PARÇALARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, çatıdan kopan parçaları araçların üzerinden kaldırdı.

Olay nedeniyle otomobillerde hasar oluştu.

