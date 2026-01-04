İstanbul'da lodos: Binanın çatısı uçtu, beton parçaları otomobilin üzerine düştü!

Güncelleme Tarihi:
Olay, saat 13.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu.
BETON PARÇALARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, çatıdan kopan parçaları araçların üzerinden kaldırdı.
Olay nedeniyle otomobillerde hasar oluştu.